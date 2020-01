Ein Dribbling über das halbe Feld, ein Haken, eine Pirouette, dann die Scheibe backhand in den Torhimmel gehoben: Nico Hischiers 10. Saisontor in der NHL war eines seiner schönsten. Und es kam noch besser für New Jersey: Kyle Palmieri stellte gegen die New York Islanders nach Hischier-Assist auf 3:2.

Doch nach Tom Kühnackls Ausgleich und Anders Lees Treffer 51 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung blieben die Devils doch wieder auf einem Punkt sitzen. Das Team von Hischier und Mirco Müller, der nach 20 Minuten Eiszeit mit einer Null-Bilanz abschloss, bleibt damit Schlusslicht der Metropolitan Division.

Josi macht immer weiter

Mitten im Kampf um die Playoff-Ränge hat Nashville einen Rückschlag erlitten. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer John Hynes unterlagen die Predators zuhause Boston 2:6. Kleines Trostpflaster für Roman Josi: Mit dem 31. Saisonassist skorte er im 11. Spiel in Serie und baute den Franchise-Rekord weiter aus. Yannick Weber durfte bei den «Preds» knapp 17 Minuten ran und resümierte wie Josi mit einer -1-Bilanz.

Meier trifft und verliert

Zu einem nur individuell erfreulichen Abend kam auch Timo Meier. San Joses Appenzeller kam per Handgelenksschuss im Power Play zu seinem 15. Saisontreffer. Am Ende verloren seine Sharks in St. Louis dennoch 2:3. Einen Sahnetag zog Tampa Bay ein. Die Lightning bezwangen Vancouver gleich 9:2. Carter Verhaeghe durfte sich über seinen ersten NHL-Hattrick freuen.

So lief es den weiteren Schweizern:

Jonas Siegenthaler steuerte bei Washingtons 6:1 über Ottawa einen Assist bei. Die Capitals sind mit 65 Punkten das stärkste Team der gesamten Liga.

steuerte bei Washingtons 6:1 über Ottawa einen Assist bei. Die Capitals sind mit 65 Punkten das stärkste Team der gesamten Liga. Einen Sieg gab es auch für Nino Niederreiter . Seine Carolina Hurricanes bezwangen die Philadelphia Flyers 5:4 n.V.

. Seine Carolina Hurricanes bezwangen die Philadelphia Flyers 5:4 n.V. Die Florida Panthers mit Center Denis Malgin unterlagen den Arizona Coyotes 2:5.

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 8.1.2020, 6 Uhr