Sowohl der Stürmer der Devils als auch sein Pendant bei den Hurricanes müssen in der NHL trotz Toren Niederlagen einstecken.

Die New Jersey Devils müssen ihre Playoff-Träume langsam begraben. Zwar brachte Captain Nico Hischier sein Team im Powerplay mit seinem 9. Saisontor in Führung, am Ende stand für das Team aus Newark dennoch eine 1:4-Niederlage bei den Ottawa Senators. Die Kanadier konnten sich auch bei Keeper Matt Murray bedanken, der 32 von 33 Schüssen auf sein Gehäuse parierte. Jonas Siegenthaler erhielt mit 23 Minuten die längste Eiszeit bei den Devils und kam auf eine Minus-2-Bilanz.

Niederreiter wie Hischier

Einen ähnlichen Abend wie Hischier erlebte Nino Niederreiter. Auch der Churer, der in dieser Spielzeit zum 14. Mal einnetzte, erzielte für seine Farben die 1:0-Führung, musste das Eis letzten Endes aber ebenfalls als Verlierer verlassen. Seine Carolina Hurricanes mussten sich bei den Toronto Maple Leafs 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

In Sachen Tabelle liegen hingegen Welten zwischen den Teams der beiden Schweizer: Niederreiter und Carolina führen mit 65 Punkten die Metropolitan Division an, Hischier und New Jersey sind mit nur 35 Zählern Schlusslicht.