Niederreiter knackt 100-Tore-Marke

Nino Niederreiter erreicht in der NHL eine historische Marke: Der Churer erzielte bei Minnesotas 5:4-Sieg in Buffalo seine NHL-Tore Nummer 100 und 101.

NINO NIEDERREITER TIPS HOME A BEAUT, 3-1 WILD! pic.twitter.com/hj2QMk7U65 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 23. November 2017

Nino Niederreiter präsentiert sich weiter in bester Torlaune: Beim 5:4-Sieg der Minnesota Wild in Buffalo gelang dem Stürmer sein erstes Doppelpack in dieser Saison.

« Er schiesst nicht eine Million wunderschöne Tore. Aber er ist hungrig. » Bruce Boudreau

Wild-Coach über Niederreiter

Niederreiter avancierte mit seiner Doublette gegen Buffalo zum Matchwinner. Der 25-jährige Churer, der zum besten Spieler der Partie gewählt wurde, traf in der 15. Minute im Powerplay mit einem abgelenkten Schuss zum 3:1 und erhöhte kurz vor Spielhälfte auf 4:2.

«Er schiesst nicht eine Million wunderschöne Tore», sagte Wild-Coach Bruce Boudreau. Aber «er ist hungrig. Er macht die schmutzigen Tore.»

Niederreiter löst Streit als Rekordtorschütze ab

Damit hat Niederreiter in den letzten 5 Spielen immer getroffen. Seine Saisontore Nummer 7 und 8 waren zugleich die Treffer Nummer 100 und 101 in seiner NHL-Karriere.

Damit löste Niederreiter Mark Streit als Schweizer Rekordtorschütze ab. Der bald 40-jährige Berner, der vor Monatsfrist nach 13 NHL-Saisons seinen Rücktritt erklärt hatte, hat in 820 Einsätzen in der besten Eishockey-Liga der Welt exakt 100 Tore und 349 Assists realisiert.

Niederreiter ist mit aktuell 205 Skorerpunkten hinter Streit (449) und Nashville-Captain Roman Josi (277) die Schweizer Nummer drei in der ewigen Bestenliste.

Fiala und Hischier verschiessen Penalty

Sven Bärtschi steuerte bei Vancouvers 5:2-Sieg bei Titelverteidiger Pittsburgh seinen 9. Assist der Saison bei.

Auch Roman Josi und Kevin Fiala siegten. Die Predators (ohne den verletzten Yannick Weber) bezwangen die Montreal Canadiens 3:2 n.P. Dies, obwohl Fiala mit seinem Versuch im Shootout scheiterte.

Nico Hischier verlor mit New Jersey 2:3 n.P. gegen Boston. Auch der Walliser Nummer-1-Draft verschoss seinen Penalty, war damit aber nicht alleine: Von 22 Schützen trafen nur deren 3.

Luca Sbisa fehlte bei Las Vergas' 4:2-Sieg gegen die Anaheim Ducks verletzt, Reto Berra musste Anaheims Stammkeeper John Gibson den Vortritt lassen.

Bei Colorados 3:0-Heimsieg gegen Dallas war Sven Andrighetto erstmals in dieser Saison überzählig.

