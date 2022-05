Fiala scheidet mit Minnesota in den NHL-Playoffs aus

Die Minnesota Wild haben das sechste Spiel bei den St. Louis Blues klar mit 1:5 und damit die Achtelfinal-Serie mit 2:4 Siegen verloren. Der Schweizer Kevin Fiala blieb ohne Skorerpunkt.

Die entscheidende Differenz machte der Stanley-Cup-Sieger von 2019 im Mitteldrittel, als er von 1:0 auf 4:0 davonzog. Für Fiala sind die Playoffs damit vorbei. Es ist offen, ob er zur Schweizer Nationalmannschaft an die WM stossen wird.

Fiala und WM-Teilnahme: Entscheid in den nächsten Tagen Box aufklappen Box zuklappen Kevin Fiala sei angefragt worden bezüglich einer WM-Teilnahme, die Antwort würde aber noch ausstehen, schreibt Swiss Ice Hockey in einer Medienmitteilung. «Ich kann mir vorstellen, dass die Enttäuschung über das Ausscheiden gross ist, deshalb lassen wir Kevin auch die nötige Zeit für seinen Entscheid», so Lars Weibel, Director National Teams. Zudem seien noch weitere Fragen offen, insbesondere im Bereich der Versicherungen seines auslaufenden Vertrages. Mit einem Entscheid sei in den nächsten Tagen zu rechnen.

Legende: Endstation Achtelfinal Für Kevin Fiala und die Wild sind die Playoffs vorbei. imago images/Larry MacDougal

Niederreiter muss in «Belle»

In den Playoffs verbleibt nur noch ein Schweizer: Nino Niederreiter. Der Bündner verlor mit den Carolina Hurricanes 2:5 bei den Boston Bruins. In dieser Serie kommt es in der Nacht auf Sonntag zu einem entscheidenden siebten Spiel um den Viertelfinal-Einzug.

03:23 Video Niederreiter: «Wir wissen, dass wir zuhause stark sind» Aus Sport-Clip vom 13.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 23 Sekunden.

Der Russe Andrej Swetschnikow erzielte beide Treffer für Carolina im Schlussdrittel, zum 1:2 und zweieinhalb Minuten vor Schluss zum 2:5. Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt. Was für Carolina spricht: Die ersten sechs Partien endeten allesamt mit Heimsiegen, am Samstag spielen die Hurricanes wieder zuhause in Raleigh.

Matthews unter Finalisten für MVP Award Box aufklappen Box zuklappen Die Stürmer Auston Matthews und Connor McDavid sowie Goalie Igor Schesterkin sind die drei Finalisten für die Auszeichnung als wertvollster Spieler der NHL-Saison. Der 24-jährige Matthews lancierte seine Profikarriere in der Saison 2015/16 bei den ZSC Lions, ehe er von den Toronto Maple Leafs als Nummer 1 gedraftet wurde. In dieser Saison war er zum zweiten Mal in Folge bester Torschütze der Regular Season (60 Tore).