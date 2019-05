Legende: Traf zum 1:0 und zum 4:0 Doppeltorschütze Matt Grzelcyk (links) lässt sich feiern. Keystone

Im 2. Akt des Endspiels in der Eastern Conference kamen die Hurricanes bös unter die Räder. Das Team von Nino Niederreiter unterlag den Bruins gleich mit 2:6.

Boston erzielte in jedem Drittel 2 Tore. Matt Grzelcyk glänzte als Doppeltorschütze, Charlie Coyle und Torey Krug bereiteten je

3 Treffer vor.

Hurricanes betreiben noch etwas Resultatkosmetik

Niederreiter stand beim 1:6 der Gäste in der 52. Minute auf dem Eis, blieb aber ohne Skorerpunkt. Das 2:6 durch Teuvo Teravainen (58.) fiel nach einem missglückten Ausflug von Bruins-Keeper Tuukka Rask. Der Lapsus fiel freilich nicht ins Gewicht.

In der Serie führt Boston nun 2:0. In Spiel 3 in der Nacht auf Mittwoch werden die Hurricanes erstmals zuhause in Raleigh antreten können.