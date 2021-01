Legende: Gelungener Start Roman Josi ist mit Nashville bereits in Fahrt. Keystone

Der Verteidiger der Nashville Predators verbuchte beim 3:1-Sieg gegen Columbus seinen 450. NHL-Skorerpunkt und löste Mark Streit als erfolgreichsten Schweizer Punktesammler in der nordamerikanischen Profiliga ab.

Josi, der die Predators nach zehnmonatiger Matchpause auch in dieser Saison als Captain anführt, lieferte anderthalb Minuten vor Schluss einen Assist zum letzten Treffer von Calle Jarnkrok ins leere Tor. Der von Winnipeg gekommene Luca Sbisa war beim erfolgreichen Auftakt noch nicht dabei. Der Zuger Verteidiger befindet sich nach seinem in dieser Woche vollzogenen Wechsel in Quarantäne. Bei Columbus kam Dean Kukan auf eine Minus-1-Bilanz.

Niederreiters Blitzstart

Auch Nino Niederreiter startete mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison. Der Churer Stürmer eröffnete beim 3:0-Auswärtssieg der Carolina Hurricanes bei den Detroit Red Wings in der 4. Minute das Skore. Nach einem Puckgewinn von Sebastian Aho liess er Detroits Goalie Thomas Greiss keine Chance.

Siegreich waren in der Nacht auf Freitag auch Timo Meier mit den San Jose Sharks (4:3 n.P. gegen Arizona) und Kevin Fiala mit den Minnesota Wild (4:3 n.V. gegen die Los Angeles Kings).

Nico Hischier verpasste den Saisonstart mit den New Jersey Devils (2:3 n.P. gegen Boston) verletzungsbedingt, Jonas Siegenthaler war bei Washingtons 6:4-Sieg gegen Buffalo überzählig. Gaëtan Haas durfte bei Edmonton corona-bedingt noch nicht mittun. Superstar Connor McDavid brillierte beim 5:2-Sieg gegen Vancouver mit einem Hattrick.