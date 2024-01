Auch Roman Josi kann mit den Nashville Predators den Siegeszug der Edmonton Oilers in der NHL nicht stoppen.

Legende: Konnten die Oilers nicht aufhalten Roman Josi (links) und seine Predators. Keystone/Amber Bracken/The Canadian Press via AP

Das Gastspiel der Nashville Predators bei den Edmonton Oilers hat für das Team mit dem Schweizer Captain Roman Josi mit einer 1:4-Niederlage geendet. Für die Oilers war es der 16. Sieg in Folge, zum Rekord der Pittsburgh Penguins von 1992/93 fehlt nur noch ein Sieg. Diesen streben sie am 6. Februar gegen die Golden Knights an.

Die Entscheidung gegen die Nashville Predators führte das formstärkste NHL-Team mit 3 Toren ihrer Paradelinie um Connor McDavid herbei. Der Topskorer assistierte bei 2 Powerplay-Toren und schoss das 3:0 selber. Mit Nashvilles Ehrentreffer durch Colton Sissons (54.) musste Edmonton nach über 165 Minuten immerhin wieder einmal ein Gegentor einstecken.

Von den restlichen Schweizern im Einsatz holte einzig Pius Suter mit Vancouver einen Sieg gegen Columbus (5:4 n.V.). Suter verbuchte ebenso einen Assist wie Janis Moser mit Arizona (1:3 bei Carolina) und Nico Hischier mit New Jersey (3:6 bei Tampa Bay, 2 Assists). Nino Niederreiter (2:4 gegen Toronto) und Philipp Kurashev (0:1 in Calgary) verloren mit Winnipeg und Chicago weiter.