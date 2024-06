Die Edmonton Oilers stehen in der NHL vor dem Einzug in das Endspiel um den Stanley Cup. Die Oilers gewannen das 5. Spiel im Final der Western Conference bei den Dallas Stars mit 3:1 und können nun in der Nacht auf Montag in der eigenen Halle die Best-of-7-Serie für sich entscheiden.

Für die Oilers wäre es der erste Final-Einzug seit 18 Jahren. Damals verloren die Kanadier mit 3:4 Siegen gegen die Carolina Hurricanes (mit Torhüter Martin Gerber). Seinen letzten von 5 Stanley Cups binnen 7 Jahren gewann Edmonton 1989/90, der Saison nach dem Abgang des legendären Wayne Gretzky zu den Los Angeles Kings.

Nugent-Hopkins zweimal im Powerplay

Mann des Spiels bei den Oilers war Ryan Nugent-Hopkins. Der Nummer-1-Draft-Pick von 2011 traf in der 15. und 22. Minute jeweils im Powerplay. Philip Broberg sorgte noch im Mitteldrittel für die Vorentscheidung (26.). Wyatt Johnstons 1:3 in der 55. Minute kam für Dallas zu spät.

Im Final der Eastern Conference steht es nach 5 Spielen ebenfalls 3:2. In der Nacht auf Sonntag können die Florida Panthers gegen die New York Rangers den Finaleinzug perfekt machen.