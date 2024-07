Legende: Schreibt NHL-Geschichte Jessica Campbell. Keystone/Jason Redmond

Jessica Campbell bekommt als erste Frau in der NHL einen Trainerjob an der Bande. Die frühere Assistentin des damaligen deutschen Bundestrainers Toni Söderholm wird Assistenz-Trainerin bei den Seattle Kraken. Dies teilte das NHL-Team am Mittwoch mit. Die Organisation aus Seattle gilt in Umwelt- und gesellschaftlichen Fragen als besonders fortschrittlich im eher konservativ geprägten Eishockeysport.

Schon bei Coachella an Bylsmas Seite

Die 31-Jährige gehört damit zum Stab von Dan Bylsma, der am 28. Mai zum zweiten Trainer in der Geschichte der Kraken ernannt wurde. Campbell war in den vergangenen beiden Spielzeiten Bylsmas Assistentin bei Seattles American Hockey League-Partnerteam in Coachella Valley.

«Während unserer Zeit in Coachella Valley habe ich aus erster Hand Jessicas Engagement für die Spielerentwicklung gesehen», sagte Bylsma. «Ihre Fähigkeit, Beziehungen zu ihren Spielern, insbesondere zu Tye Kartye, Shane Wright und Ryker Evans, aufzubauen, war ein wichtiger Faktor für diese Verpflichtung.»

01:46 Video Archiv: Campbell über ihren damaligen Job bei Deutschland (engl.) Aus Sport-Clip vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.