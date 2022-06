Colorado zeigt Tampa Bay in Spiel 2 des Stanley-Cup-Finals den Meister und feiert den 7. Playoff-Sieg in Folge.

Der 7:0-Heimsieg der Colorado Avalanche über die Tampa Bay Lightning ist der höchste Sieg in einem Stanley-Cup-Final seit 2011 (Boston-Vancouver 8:1) und der zweithöchste Shutout-Sieg in der Geschichte (Pittsburgh-Minnesota 8:0 im Jahr 1991).

Stars der Partie waren Waleri Nitschuschkin und Cale Makar mit je zwei Toren sowie Mikko Rantanen mit drei Assists. Avalanche-Hüter Darcy Kuemper brauchte für den 2. Playoff-Shutout seiner Karriere nur 16 Schüsse zu parieren.

Colorado traf regelmässig: Nach 2:55 Minuten gingen sie in Überzahl in Führung, zur 1. Drittelspause hiess es 3:0, nach dem 5:0 in der 37. Minute war die Partie gelaufen.

«Haben Wassilewski im Stich gelassen»

Tampa Bays Spieler nahmen ihren Keeper Andrei Wassilewski (Abwehrquote: 77 Prozent) in Schutz: «Wir haben ihn im Stich gelassen. Ohne ihn hätte es noch schlimmer kommen können», sagte Captain Steven Stamkos.

Spiel 3 findet in der Nacht auf Dienstag in Tampa statt.