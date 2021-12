Legende: Setzten sich gegen die Golden Knights durch Pat Maroon und Co. Keystone

9 der 10 ursprünglich geplanten Spiele in der NHL fielen in der Nacht auf Mittwoch Corona zum Opfer. Die letzte Absage betraf die Partie zwischen den Washington Capitals und den Philadelphia Flyers, die als 50. Spiel diese Saison verschoben werden musste.

Tampa Bay siegt nach Rückstand

Einzig die Tampa Bay Lightning und die Vegas Golden Knights konnten wie geplant gegeneinander spielen. Dabei setzte sich der Titelverteidiger nach 1:3-Rückstand durch. Dank eines Slapshots von Steven Stamkos im letzten Drittel gewann Tampa Bay auswärts noch 4:3. Doch auch diese Begegnung wurde von Corona nicht verschont: Die Gäste mussten ohne Coach Jon Cooper auskommen, der vor dem Einwurf positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Tampa Bay siegt dank diesem Slapshot von Stamkos

Damit verabschiedet sich die NHL in eine kurze Weihnachtspause. Diese hatten die Organisatoren der besten Liga der Welt erst am Montag verlängert und allen 32 Teams untersagt, im Zeitraum vom 22. bis 25. Dezember ihr Trainingsgelände zu nutzen. Erst am 26. Dezember dürfen die Mannschaften wieder reisen oder nachmittags trainieren.