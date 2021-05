Die Nashville Predators haben in den Achtelfinals der NHL-Playoffs gegen die Carolina Hurricanes auf 1:2 verkürzt.

Die Entscheidung fiel erst in der 2. Verlängerung: Matt Duchene verwertete in der 95. Minute einen Pass von Roman Josi zum 5:4. Der Schweizer Captain hatte bereits beim 3:3-Ausgleich der Predators im 2. Drittel einen Assist verbucht und stand insgesamt fast 37 Minuten auf dem Eis.

Niederreiters schlechte Bilanz

Einen weniger guten Abend hatte Nino Niederreiter. Der Bündner Stürmer in Diensten von Carolina, der im 1. Spiel noch den Siegtreffer erzielt hatte, blieb im 2. Spiel in Folge ohne Skorerpunkt und kam auf eine Minus-3-Bilanz.

Avalanche schon fast durch

In den anderen Serien stehen die Colorado Avalanche nach ihrem 5:1-Sieg in St. Louis vor dem Viertelfinal-Einzug: Sie führen in der Serie mit 3:0. Die Boston Bruins setzten sich zuhause gegen die Washington Capitals durch (4:1) und führen mit 3:1 Siegen.

Auf gutem Weg sind auch die Winnipeg Jets nach einem 2. Sieg in Edmonton (1:0 nach Verlängerung). Sie liegen in ihrer Serie mit 2:0 Siegen in Führung.