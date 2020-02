Legende: Kurzzeitig auf der AHL-Liste Jonas Siegenthaler. Keystone

Der 22-jährige Jonas Siegenthaler wird erstmals in dieser Saison von den Washington Capitals ins Farmteam Hershey Bears geschickt. Siegenthaler wurde in den letzten Spielen der Capitals auf dem Matchblatt jeweils als überzählig aufgeführt. In bislang 59 NHL-Saisonspielen hat Siegenthaler zwei Tore und sieben Assists realisiert.

Es handelt sich dabei aber nur um einen reglementarischen Trick: Die Washington Capitals gaben bekannt, dass sie sicherstellen wollen, dass der Schweizer «für den Rest der Saison oder die Playoffs in die AHL geschickt werden kann». Siegenthaler sei bei den Capitals, nicht den Bears.