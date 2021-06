Legende: Mit einer Ausnahme unbezwingbar Tampa-Schlussmann Andrei Wassilewski. imago images

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning liegt Carolina in der Best-of-7-Serie 0:2 im Hintertreffen. Die Hurricanes gingen offensiv ans Werk und gaben während der Partie mehr als doppelt so viele Schüsse aufs Tor ab als der Gegner. Andrei Wassilewski hexte Tampa Bay jedoch mit 31 Paraden zum Sieg. Der Anschlusstreffer gelang erst anderthalb Minuten vor Schluss durch Andrei Swetschnikow. Für die Lightning hatten Alex Killorn (28.) und Anthony Cirelli (49.) getroffen.

Die Hurricanes, bei denen der am Oberkörper verletzte Nino Niederreiter fehlte und in den Playoffs wohl nicht mehr zurückkehrt, befinden sich arg in der Defensive. Statistisch gesehen stehen die Chancen auf einen Halbfinal-Vorstoss schlecht. In 86,7 Prozent der Fälle gelingt die Wende in einer Best-of-7-Serie der NHL nach einem 0:2-Rückstand nicht mehr.