Ottawa schlägt New Jersey

Nach zuletzt 3 Siegen auf ihrer 5 Partien umfassenden Auswärtstour ist New Jersey im heimischen Prudential Center wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Die Devils unterlagen Ottawa 2:4. Besonders bitter ist das für Nico Hischier: Die einzigen beiden Erfolge vor eigenem Anhang in Newark feierte New Jersey Mitte Oktober, als der Walliser verletzt fehlte.

Hischier, neben Mirco Müller der zweite Schweizer im Aufgebot der Devils, tat sich in der 5. Minute hervor: Er blockte einen Schuss der Senators, woraufhin Wayne Simmonds per Konter auf 1:0 stellte. Nach 40 Minuten stand es 2:1. Dann schlug die Stunde von Jean-Gabriel Pageau. Der in Ottawa geborene Center, dem bereits das 1:1 geglückt war, machte seinen ersten NHL-Hattrick perfekt – und führte Ottawa zum Erfolg.

Washington kaum zu schlagen

Weiterhin das beste Team der Liga sind die Washington Capitals. Beim 2:1 n.P. über Philadelphia kam Jonas Siegenthaler während einer Viertelstunde zum Einsatz. Keeper Braden Holtby hexte die «Caps» mit 30 Paraden zum Sieg.