Auch Timo Meier konnte das Out von San Jose nicht mehr verhindern. Der Appenzeller Stürmer blieb in Spiel 6 in St. Louis zum 3. Mal in Folge ohne Skorerpunkt.

Legende: Enttäuscht Für Timo Meier ist die Saison zu Ende. Keystone

Die Sharks, die verletzungsbedingt auf Top-Verteidiger Erik Karlsson sowie Captain Joe Pavelski und dessen Sturm-Kollege Tomas Hertl verzichten mussten, gerieten im 1. Drittel mit 0:2 in Rückstand. Nach dem Anschlusstreffer durch Dylan Gambrell in der 27. Minuten schöpften die Kalifornier kurzzeitig Hoffnung. Brayden Schenn, Tyler Bozak und Ivan Barbaschew machten dann aber alles klar für die Blues.

Blues nach 49 Jahren wieder im Final

St. Louis steht damals erstmals seit 1970 wieder im Final um den Stanley Cup. und trifft wie bereits vor 49 Jahren auf Boston. Damals setzten sich die Bruins glatt mit 4:0 Siegen durch. Das neuerliche Final-Duell startet in der kommenden Woche in der Nacht auf Dienstag in Boston.

Starke Saison von Meier

Meier kann derweil bei San Jose trotz dem Ausscheiden auf eine starke Saison zurückblicken. Der 22-Jährige ist in der NHL seit dieser Saison Schweizer Qualifikations- und auch Playoff-Rekordskorer. Die Saison beendete der Flügelstürmer mit einem Total von 35 Toren und insgesamt 81 Punkten.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 22.05.19, 07:30 Uhr