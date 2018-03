Aus 77 Anläufen hat sich gleich doppelt ein 50er-Jubiläum ergeben! So geschehen in der NHL-Nacht auf Karfreitag.

Pittsburgh zermürbt New Jersey

Nico Hischier leistete zur 1:0-Führung der Devils (13.) die Vorarbeit – es war dies der 50. Skorerpunkt des Wallisers in seinem 77. NHL-Spiel. Das 19-jährige Jungtalent steht in seiner Debüt-Saison bei 18 Toren und 32 Assists.

New Jersey handelte sich zu Hause gegen Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh zwar noch eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung ein. Gleichwohl halten sich die Devils im Playoff-Rennen. Denn weil auch Florida (mit Denis Malgin) in Ottawa ein 2:3 in der Overtime bezog, verteidigten sie 3 Punkte Vorsprung.

Crosby tut es schon wieder aus der Luft

Als Matchwinner für die «Penguins» hatte sich Sidney Crosby hervorgetan – dies, als die Overtime erst 19 Sekunden alt war und darüber hinaus in entzückender Manier.

Es gibt genau ein Spieler in unserer Liga, der so etwas zustande bringt.

Der 30-jährige Superstar zog mit dem Puck von der blauen Linie los. Sein Abschluss prallte vom langen Pfosten zurück, Crosby nahm den Puck aus der Luft ab und versenkte ihn endgültig. Ein solches Tor in «Baseball-Manier» hatte der Kanadier schon vor Wochenfrist gegen Montreal erzielt und dabei die Fans entzückt. Nun wiederholte er das Kabinettstück – ausgerechnet am Opening-Day der Major League Baseball.

«Ich versuchte einfach, mich nicht zu verschieben. Dann war's natürlich Glück, dass der Puck genau dorthin zurückkam», rekapitulierte Crosby unaufgeregt. Der geschlagene New-Jersey Keeper Keith Kinkaid haderte: «Es gibt genau einen Spieler in unserer Liga, der so etwas zustande bringt. Unglücklicherweise war er zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle.»

2 Schweizer Assists in einem Spiel

Genau gleich wie Hischier gab es auch für Nashville ein 50er-Jubiläum in der 77. Partie. Die Predators feierten mit dem 5:3 zu Hause gegen San Jose ihren 50. Sieg in der laufenden Regular Season. Sowohl Timo Meier (für die Sharks) wie Kevin Fiala gelang je eine Tor-Vorlage.

Am Ende durfte aber nur Fiala jubeln, zusammen mt dem fix für die Playoffs qualifizierten Team aus Tennessee.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 30.03.2018 08:40 Uhr