Bild 4 / 14

Legende: Kevin Fiala, Minnesota Wild In der letzten Saison gelangen dem 24-Jährigen in 64 Spielen 54 Skorerpunkte – so viele wie noch nie. In einem Team ohne grosse Namen dürfte Fiala auch in der neuen Saison eine prägende Rolle spielen. Seine Abschlussstärke ist vor allem auch im Powerplay Gold wert. Keystone