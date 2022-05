Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes gewinnen Spiel 5 des Playoff-Achtelfinals in der NHL gegen Boston mit 5:1 und gehen in der Serie mit 3:2 in Führung.

Kevin Fiala und die Minnesota Wild stehen nach einer 2:5-Niederlage gegen St. Louis mit dem Rücken zur Wand.

Titelverteidiger Tampa Bay steht gegen Toronto vor dem Aus.

Carolina ist nur noch einen Sieg vom Einzug in die 2. Runde der Stanley-Cup-Playoffs entfernt. Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Serie meldeten sich die «Canes» gegen Boston in der Nacht auf Mittwoch in der heimischen Arena eindrücklich zurück.

Der Churer Stürmer Nino Niederreiter blieb beim 5:1-Erfolg für einmal ohne Skorerpunkt, dafür traf Rookie Seth Jarvis für Carolina doppelt. Zudem glänzte der Finne Teuvo Teravainen mit 3 Assists. Dank dem Heimsieg hat Carolina nun zwei Chancen, um das Weiterkommen sicherzustellen. Die erste in Spiel 6 in der Nacht auf Freitag in Boston.

00:19 Video Kurioses Tor: Carolinas Jarvis im Liegen trifft via Schlittschuh des Gegenspielers Aus Sport-Clip vom 11.05.2022. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Bittere Pille für Minnesota

Den Heimvorteil nicht ausnutzen konnte in Spiel 5 hingegen Minnesota. Die Wild drehten gegen St. Louis noch im Startdrittel – auch dank 2 Vorlagen von Kevin Fiala – ein 0:1 in ein 2:1. Auf die Powerplay-Doublette von Kirill Kaprisow folgte jedoch nur noch Treffer für die Blues.

00:28 Video Kaprisow trifft zweimal auf Vorlage von Fiala Aus Sport-Clip vom 11.05.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Zum Spielverderber für Minnesota avancierte dabei speziell Wladimir Tarasenko, der im Schlussdrittel mit einem Hattrick aus einem 2:2 ein 5:2 machte. Nach der 3. Niederlage heisst es für Minnesota ab sofort Siegen oder Fliegen. St. Louis könnte in der Nacht auf Freitag die Serie zuhause mit 4:2 für sich entscheiden.

00:16 Video Tarasenkos Gamewinner gegen Minnesota Aus Sport-Clip vom 11.05.2022. abspielen. Laufzeit 16 Sekunden.

Matthews versetzt Toronto in Ekstase

Das spektakulärste Duell des Abends lieferten sich Toronto und Tampa Bay – mit dem besseren Ende für die Maple Leafs. Die Kanadier drehten gegen den Stanley-Cup-Sieger der letzten beiden Jahre einen 0:2-Rückstand, kassierten im 3. Drittel den 3:3-Ausgleich und wurden gut 6 Minuten vor Schluss durch das 4:3 von Auston Matthews erlöst. Der ehemalige ZSC-Spieler verwertete einen Abpraller von Tampa-Goalie Andrei Wassilewski zum Game-Winning-Goal und sorgte dafür, dass Toronto in der Serie mit 3:2 in Führung ging.

00:38 Video Matthews versetzt Toronto mit seinem Game-Winning-Goal in Ekstase Aus Sport-Clip vom 11.05.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Mit dem Rücken zur Wand steht vor dem 6. Spiel nicht nur der Titelverteidiger, sondern auch Edmonton mit den beiden Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl. Die Oilers zogen in Spiel 5 gegen die Los Angeles Kings zuhause mit 4:5 den Kürzeren. Der Schwede Adrian Kempe erzielte den Siegtreffer nach 72 Sekunden in der ersten Overtime.