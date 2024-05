Mit einem 2:1-Overtime-Sieg in der «Belle» löst Boston in der NHL als 7. Team das Ticket für die Playoff-Viertelfinals.

Playoff-Achtelfinal in der NHL

Legende: Der Schrei der Erlösung David Pastrnak schiesst Boston in die 2. Playoff-Runde. imago images/Bob DeChiara

Mit zittrigen Knie konnten es die Bruins doch noch bewerkstelligen, in der Serie gegen Toronto ihren 3. Matchpuck zum Weiterkommen zu verwerten. Wie schon die letzten beiden Matches – ein 1:2 n.V. und ein 1:2 aus Bostons Sicht – war auch der Achtelfinal-Showdown in Massachusetts eine Angelegenheit auf Messers Schneide.

Wiederum mit einem 2:1 behielt das Heimteam das bessere Ende für sich. Treffer gab es erst ab dem Schlussdrittel zu bejubeln. Nur 81 Sekunden nach dem Rückstand schaffte zunächst Hampus Lindholm den Ausgleich (51.). Früh in der 2. Minute Verlängerung zeichnete sich der Tscheche David Pastrnak als Matchwinner aus.

Noch ein Platz offen

Die 2. Playoff-Runde im Osten ist nun komplett. Die Bruins bekommen die Chance, sich in der Neuauflage der letztjährigen Achtelfinal-Serie gegen die Florida Panters für das Aus (3:4) zu revanchieren.

Noch offen ist einzig das Rennen im Duell Dallas vs. Vegas Golden Knights. Der Titelverteidiger hatte sich in Spiel 6 die Chance auf die «Belle» erarbeitet, die in der Nacht auf Montag steigt (Schweizer Zeit).

So sehen die Affichen in der 2. Playoff-Runde aus

Florida Boston New York Rangers Carolina Dallas/Vegas Colorado Vancouver (mit Pius Suter) Edmonton