Playoff-Achtelfinals in NHL

Für Roman Josi geht die NHL-Saison weiter: Nashville feiert einen 2:1-Sieg und verkürzt in der Serie auf 2:3.

Roman Josi erzielt den 1:1-Ausgleich in Überzahl.

Für Nino Niederreiter hingegen ist die Saison zu Ende. Die Winnipeg Jets unterliegen den Colorado Avalanche im 5. Spiel der Best-of-7-Serie 3:6.

Ob der Churer die Schweizer Nationalmannschaft an der WM verstärkt, ist noch nicht bekannt.

43 Minuten fiel zwischen den Vancouver Canucks und den Nashville Predators kein Treffer, ehe dem Heimteam durch Nikita Zadorov die Führung gelang. Die Kanadier lagen damit auf Viertelfinal-Kurs, die Predators standen vor dem Out.

Josi leitet die Wende ein

Schliesslich war es Captain Roman Josi, der Nashville zurück ins Geschäft brachte. Der Schweizer erzielte in der 48. Minute nach einem Sololauf über das gesamte Spielfeld in Überzahl den Ausgleich – es war der 1. Playoff-Treffer des Berners. Mit seinem 24. Tor – dem insgesamt 88. Skorerpunkt in dieser Saison – leitete Josi die Wende ein. Fünf Minuten später traf Alexandre Carrier zum 2:1-Endstand.

Damit konnte Nashville in der Serie auf 2:3 verkürzen. Pius Suter blieb bei den Canucks unauffällig und ohne Skorerpunkt. Spiel 6 findet in der Nacht auf Samstag in Nashville statt.

Legende: Auf dem Weg zum Ausgleich Roman Josi. Getty Images/Jeff Vinnick

Enttäuschung für Niederreiter

Für Nino Niederreiter hingegen ist die Saison zu Ende. Die Winnipeg Jets unterlagen den Colorado Avalanche im fünften Spiel mit 3:6. Die vierte Niederlage im fünften Spiel gegen Colorado wäre trotz des klaren Ergebnisses vermeidbar gewesen.

Das Spiel wogte hin und her. Erst ging das Heimteam aus Winnipeg in Führung, dann drehten die Gäste aus Colorado das Spiel. Die Jets glichen kurz danach im Powerplay aus, um wieder in Rückstand zu geraten. Zu Beginn des letzten Drittels egalisierte das Team von Nino Niederreiter, der ohne Skorerpunkt blieb, den Spielstand erneut. Danach sorgte der Finne Mikko Rantanen mit zwei Toren innert vier Minuten für die Entscheidung.

Ob Nino Niederreiter nun zur Schweizer Nati stösst und das Team an der WM in Tschechien verstärkt, ist noch nicht bekannt.

Carolina weiter – Boston noch nicht

Mit dem gleichen Skore wie Colorado entschieden die Carolina Hurricanes ihre Serie gegen die New York Islanders für sich. Die Franchise aus Raleigh landete den entscheidenden Sieg vor heimischem Publikum mit 6:3.

Noch nicht entschieden ist die Serie zwischen den Boston Bruins und den Toronto Maple Leafs. Die Gäste aus Kanada siegten 2:1 nach Verlängerung und verkürzten in der Serie auf 2:3.