In den Best-of-7-Serien der 1. Runde der NHL-Playoffs schlingern Nino Niederreiter, Roman Josi sowie Kevin Fiala mit ihren Mannschaften und liegen alle 1:3 zurück.

Winnipeg unterliegt bei Colorado diskussionslos. Bei Nashville vs. Vancouver (mit Pius Suter) und Los Angeles vs. Edmonton macht nur je 1 Tor den Unterschied.

In allen 4. Spielen vom Sonntagabend (nordamerikanische Zeit) gibt es dank Roman Josi nur 1 Schweizer Skorerpunkt zu bejubeln. Dafür könnte die WM-Auswahl von Patrick Fischer in Kürze Verstärkung erhalten.

Für Nino Niederreiter und seine Winnipeg Jets war es im Spiel 4 des Playoff-Achtelfinals auswärts gegen Colorado keine knappe Angelegenheit. Stattdessen war erneut viel Frust dabei. Mit einem souveränen 5:1 erspielten sich die «Avs» 3 Matchpucks. Seit dem hauchdünnen und spektakulären Startsieg in der Serie – einem 7:6 – verharren die Jets auf der Verliererstrasse. Damit ist ihr Schwung nach zuvor 8 gewonnenen Qualifikations-Matches de suite abrupt abgeebbt.

Nate Schmid konnte in der 14. Minute das Skore zum 1:1 ausgleichen. Ab der Spielmitte hatte das Heimteam alles unter Kontrolle. Waleri Nitschuschkin verbuchte eine Triplette (32. Minute sowie im 2. und 3. Drittel je 24 bzw. 13 Sekunden vor dem Ertönen der Sirene). Der Churer Stürmer in den Reihen des Gegners blieb mit einer Minus-1-Bilanz unauffällig.

Nashville wird in der Verlängerung niedergerungen

Ebenfalls zu einer Aufholjagd gezwungen ist nun Nashville, das Vancouver in einer allerdings deutlich umkämpfteren Begegnung das 3:1 in der Serie zugestehen musste. Der Pacific-Sieger schaffte mit einem 4:3-Overtime-Erfolg in Tennessee den 2. Sieg in Folge gegen Roman Josi und Co.

55 Minuten lang spielten wir sehr gut. Aber wir gewannen nicht. Das passiert manchmal.

Nachdem die «Preds» bis zur 58. Minute mit 3:1 geführt hatten (auch dank einem Josi-Assist zum 3:1 bloss 12 Sekunden nach Aufnahme des 3. Abschnitts), entschied Elias Lindholm in der 62. Minute das Spiel zugunsten der Canucks. Vancouvers Pius Suter kam auf gut 15 Minuten Eiszeit und verbuchte eine Plus-1-Bilanz. «55 Minuten lang spielten wir sehr gut. Aber wir gewannen nicht», resümierte Nashville-Captain Josi. «Das passiert manchmal. Wir haben in Vancouver schon einmal gewonnen. Das muss uns wieder gelingen.»

00:55 Video Josis Querpass findet den Schlittschuh von Forsberg Aus Sport-Clip vom 29.04.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Bouchards Tor entscheidet zugunsten Edmontons

Somit ist der Zürcher Suter der aktuell einzige NHL-Schweizer mit einer komfortablen Ausgangslage. Denn auch Kevin Fiala und seinen Los Angeles Kings helfen in der Serie gegen Edmonton einzig noch Siege weiter. Die Kalifornier zogen zuhause gegen Edmonton hauchdünn mit 0:1 den Kürzeren. Evan Bouchard in der 32. Minute war der siegreiche Torschütze auf Seiten der Oilers.

Die bislang erfolglosen Playoffs aus Schweizer Sicht (mit Ausnahme von Pius Suter) bedeuten, dass das Trio Niederreiter/Josi/Fiala unter Umständen noch vor Beginn der Eishockey-WM in Prag zum Schweizer Team stossen könnte.