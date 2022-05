Nino Niederreiter bleibt mit Carolina im Rennen um den Stanley Cup. Die Hurricanes entschieden in der Achtelfinal-Serie gegen Boston auch das 4. Heimspiel für sich und zogen dank dem 3:2-Erfolg in der «Belle» in die nächste Playoff-Runde ein. In den Viertelfinals trifft Carolina auf die New York Rangers oder die Pittsburgh Penguins (Spiel 7 in der Nacht auf Montag).

Niederreiter blieb im 7. Spiel wie in den 3 Partien davor ohne Skorerpunkt. Max Domi zeichnete sich mit den Treffern zum 1:0 und zum 3:1 – beide im Mitteldrittel – als Doppel-Torschütze aus.

Legende: Darf sich über das Weiterkommen freuen Nino Niederreiter. Keystone/AP Photo/Karl B De Blaker

Tampa Bay eliminiert Toronto

Den anderen Viertelfinal im Osten bestreiten die Florida Panthers und Titelverteidiger Tampa Bay. Die Lightning machten das Florida-Duell mit einem 2:1-Auswärtssieg in Toronto perfekt. Die hoch gehandelten Maple Leafs warten hingegen seit 2004 auf einen Sieg in einem Playoff-Duell.

Im Westen folgten die Edmonton Oilers den Colorado Avalanche und den St. Louis Blues in die Viertelfinals. Den letzten Platz machen die Calgary Flames und die Dallas Stars unter sich aus.