Colorado Avalanche und die Edmonton Oilers haben die Playoff-Halbfinals der NHL mit einem Paukenschlag eröffnet. Das Team aus Denver gewann im eigenen Stadion den Auftakt der Best-of-7-Serie gegen die Oilers 8:6.

In einer wilden Partie mit 14 Toren und 13 verschiedenen Torschützen schien die Entscheidung mit der 7:3-Führung schon in der 37. Minute gefallen zu sein. Doch der Anschlusstreffer (6:7) brachte die Spannung zurück und bescherte Colorado noch einmal sieben heikle Spielminuten. Die Siegessicherung gegen die Kanadier gelang in den Schlusssekunden mit einem Schuss ins leere Tor.

Legende: Viele heikle Torszenen Colorado und Edmonton schenkten sich nichts, Keystone/AP Photo/Jack Dempsey

Die Avalanche stehen erstmals seit 20 Jahren wieder in den Halbfinals, für die Oilers ist es 16 Jahre her. Den zweiten Finalisten ermitteln die New York Rangers und die Tampa Bay Lightning. Die erste Partie wird in der Nacht auf Donnerstag gespielt.