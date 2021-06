Titelverteidiger Tampa Bay hat die NHL-Halbfinalserie gegen die New York Islanders zum 1:1 ausgeglichen. Die Lightning schlugen die «Isles» zuhause mit 4:2.

Grosse Figur auf dem Eis war Nikita Kutscherow. Der russische Flügel bereitete 3 der 4 Lightning-Tore vor. Mit 22 Punkten führt der 27-Jährige die Playoff-Topskorerliste mit grossem Vorsprung an.

Verwertet wurden seine Vorlagen von Brayden Point, der seinen 10. Playoff-Treffer erzielte, Ondrej Palat und Victor Hedman. Zudem traf Jan Rutta für das Heimteam.

Warlamow nach Crash temporär out

Die Islanders hatten im 1. Drittel einen Schreckmoment, als Keeper Semjon Warlamow bei einem Zusammenstoss mit Point am Kopf getroffen wurde und das Eis verlassen musste. Der 33-Jährige kehrte aber zu Beginn des 2. Drittels zwischen die Pfosten zurück.

Spiel 3 der Serie steigt in der Nacht auf Freitag in New York.