Minnesota rettet sich in Vancouver spät in die Verlängerung und sichert sich im Penaltyschiessen gar noch beide Punkte.

Playoff-Kampf in der NHL

Nach einer Doublette von J.T. Miller zu Beginn des Schlussabschnitts vom 1:2 zum 3:2 schien Minnesota das wichtige Spiel in Vancouver aus der Hand zu geben. Doch das Team mit dem Schweizer Kevin Fiala steckte nicht auf und wurde in der Endphase für seine Hartnäckigkeit belohnt. In der 56. Minute erzwang Wild-Neuzugang Alex Galchenyuk die Verlängerung.

Playoff-Rennen spitzt sich zu

In der 5-minütigen Overtime fiel kein Treffer, das Penaltyschiessen musste entscheiden. Zwar scheiterte Fiala mit seinem Versuch, doch gleich 3 seiner Mitspieler machten es besser und bescherten Minnesota 2 wichtige Zähler im Kampf um ein Playoff-Ticket in der Western Conference.

Zwar liegen die Wild noch 5 Punkte hinter dem letzten Wildcard-Rang, allerdings haben Fiala und Co. 4 Spiele weniger ausgetragen als Arizona.

Fiala wirbelt und trifft

Minnesota war furios in die Partie gestartet. Nach nur gerade 63 Sekunden schlug es hinter Canucks-Goalie Jacob Markström bereits ein. Fiala traf mit einem satten Handgelenkschuss direkt unter die Latte. Für den St. Galler war es Saisontor Nummer 15.

Legende: Halten die Playoff-Hoffnung am Leben Kevin Fiala (rechts) und die Minnesota Wild. imago images

Bereits in der Nacht auf Samstag steht für Minnesota das nächste Spiel an. Dann gastiert die Franchise aus St. Paul in Edmonton.

Haas unterliegt mit den Oilers

Die Oilers mussten sich Boston mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben. Das Game-Winning-Goal für das aktuell beste Team der NHL markierte David Pastrnak. Für den tschechischen Stürmer war es bereits das 43. Saisontor.

Der Schweizer Gaëtan Haas stand knapp 8 Minuten auf dem Eis und beendete das Spiel mit einer ausgeglichenen Bilanz.

Resultate NHL

