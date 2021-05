In der Nacht auf Sonntag beginnen in der NHL die Playoffs. Parallel dazu wird die Qualifikation beendet.

Playoffs gehen am Samstag los

Der gestaffelte Auftakt in die Playoff-Achtelfinals startet mit dem Duell zwischen Washington und Boston. Erst am Mittwoch nehmen dann auch die 4 kanadischen Teams im Norden den Playoff-Betrieb auf. Die ersten 2 Runden werden innerhalb der 4 Divisions ausgetragen.

Duell Niederreiter - Josi im Fokus

Parallel zu den ersten Playoff-Spielen wird in der North Division die Regular Season beendet. Die Verzögerung in der «kanadischen» Division rührt von Spielverschiebungen wegen der Corona-Pandemie her. Mittlerweile stehen aber auch im Norden alle Playoff-Teilnehmer und auch alle -Begegnungen fest, sodass das spezielle Programm durchaus sinnvoll ist. Das letzte Spiel der Qualifikation zwischen Calgary und Vancouver, die beide die Playoffs verpasst haben, ist auch auf Mittwoch angesetzt.

Legende: Das sind die 16 Playoff-Teams Das Duell Carolina - Nashville (Central Division) interessiert aus Schweizer Sicht am meisten. SRF

Total 7 Schweizer qualifizierten sich mit ihren Equipen für die Playoffs. Der Fokus richtet sich dabei auf das Duell zwischen Nino Niederreiters Carolina Hurricanes und den Nashville Predators mit Roman Josi und Luca Sbisa. In der Nacht auf Dienstag geht es in jener Serie los.