Legende: Hat erstmals in den Playoffs zugeschlagen Nino Niederreiter. Keystone/AP/The Canadian Press/JOHN WOODS

Nino Niederreiter hat im fünften Playoff-Spiel seine ersten Skorerpunkte erzielt. Beim 5:3-Heimsieg der Winnipeg Jets gegen die St. Louis Blues steuerte der Churer Stürmer ein Tor und einen Assist bei. Den Kanadiern fehlt damit noch ein Sieg, um erstmals seit 2021 in die Viertelfinals einzuziehen.

Gegen die Blues erzielte Niederreiter in der 9. Minute das 2:1. Er lenkte einen Schuss von Dylan Samberg vor Goalie Jordan Binnington unhaltbar ab. Auch beim vorentscheidenden 5:2 drei Minuten vor dem Ende hatte der Schweizer seinen Stock im Spiel. Er bediente perfekt Adam Lowry, der ins leere Tor traf.

Florida-Duell an die Panthers

Zu Ende sind die Playoffs für Tampa Bay mit Janis Moser. Wie im Vorjahr scheiterten die Lightning mit 1:4 an den Florida Panthers. Beim 3:6 vor Heimpublikum konnten sie den Spielstand bis Spielhälfte ausgeglichen gestalten. Danach traf der letztjährige Champion jedoch noch dreimal, während dem Heimteam weitere Treffer verwehrt blieben. Wie schon in den beiden Vorjahren bedeutete für Tampa die erste Playoff-Runde Endstation. 2022 standen die Lightning im Final, 2021 sowie 2020 holten sie den Titel.

In den Viertelfinals stehen die Washington Capitals. Der Qualifikationssieger aus dem Osten mit Superstar Alexander Owetschkin setzte sich sowohl in Spiel 5 als auch in der Serie mit 4:1 gegen die Montreal Canadiens durch. Im Viertelfinal warten die Carolina Hurricanes, die New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler eliminiert haben.

