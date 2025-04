In den Playoffs der NHL um den Stanley Cup sind die Dallas Stars mit dem 20-jährigen Schweizer Verteidiger Lian Bichsel gegen Colorado Avalanche zum zweiten Mal in der Serie in Führung gegangen. Dallas führt nach dem 6:2-Heimerfolg mit 3:2 Siegen.

Fünftschnellster Treffer der Playoff-Geschichte

Wyatt Johnston mit dem fünftschnellsten Treffer der Playoff-Geschichte nach nur neun Sekunden sowie Thomas Harley (20.) und der frühere Colorado-Profi Mikko Rantanen (22.) sorgten für eine 3:0-Führung. Innerhalb von 104 Sekunden zogen die Dallas Stars in der Schlussphase des zweiten Abschnitts von 3:2 auf 5:2 davon, nachdem Colorado ebenfalls im zweiten Drittel innerhalb von 147 Sekunden mit zwei Toren auf 2:3 verkürzt hatte.

Bichsel kam während gut elf Minuten zum Einsatz und beendete die Partie mit einer Plus-1-Bilanz. Er stand beim siegsichernden 5:2 in der 39. Minute auf dem Eis. Für Dallas war es der erste Sieg in der regulären Spielzeit, bislang hatten sich die Stars jeweils in der Overtime durchgesetzt. Das sechste Spiel der Achtelfinalserie findet in der Nacht auf Freitag in Denver statt.

Moser nach 2 Gegentreffer innert 11 Sekunden vor dem Out

Weniger gut sieht es für Verteidiger Janis Moser und die Tampa Bay Lightning aus. Tampa Bay führte bis zur 57. Minute auswärts mit 2:1, ehe Aaron Ekblad und Seth Jones innerhalb von elf Sekunden (!) Titelhalter Florida Panthers 3:2 in Führung brachten.

Moser (Minus-1-Bilanz) stand beim 2:2-Ausgleich auf dem Eis, der die Wende einleitete. Florida siegte am Ende 4:2 und führt in der Serie mit 3:1 Siegen.

