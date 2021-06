Obwohl Nino Niederreiter erstmals in dieser Serie spielte, zogen die Hurricanes auch im 5. Spiel gegen Tampa Bay den Kürzeren.

Playoffs in der NHL

Die Hurricanes verloren das 5. Spiel der Playoff-Viertelfinalserie zuhause gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning 0:2. Damit unterlag Carolina in der Serie mit 1:4 deutlich.

Nino Niederreiter kam in der Best-of-7-Serie gegen den Stanley-Cup-Sieger zu seinem ersten Einsatz, nachdem er sich im Abschlusstraining vor Spiel 1 am Oberkörper verletzt hatte. Der Bündner Stürmer fasste bei seinem Comeback bereits nach 76 Sekunden wegen eines Stockschlags eine Strafe, die vom Gegner aber ungenutzt blieb.

Carolina verzweifelt an Wassilewski

Im Mitteldrittel traf Brayden Point nach einer herrlichen Finte per Backhand-Schuss im Powerplay zum 1:0 für die Gäste. Danach drückte Carolina auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an Tampas Goalie Andrej Wassilewski. Knapp 11 Minuten vor Schluss sorgte Ross Colton mit einem präzisen Handgelenkschuss zum 2:0 für die Entscheidung. Wassilewski kam mit 29 Paraden zu seinem 2. Shutout in diesen Playoffs.

In den Halbfinals trifft Tampa Bay entweder auf die Boston Bruins oder die New York Islanders. Vor dem 6. Spiel führen die Islanders in der Best-of-7-Serie mit 3:2.

Die Golden Knights brauchen noch einen Sieg

Ebenfalls nur noch einen Sieg vom Weiterkommen entfernt sind die Vegas Golden Knights. Sie gewannen Spiel 5 der Viertelfinalserie gegen die Colorado Avalanche trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung und liegen auch in der Serie 3:2 vorne. Der Sieger trifft im Halbfinal auf die Montreal Canadiens.