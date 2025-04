Die New Jersey Devils unterliegen Carolina in Spiel 2 der Playoff-Achtelfinals in der NHL mit 1:3 und geraten in der Serie mit 0:2 in Rücklage.

Zum Auftakt der Serie zwischen Tampa Bay und Florida setzt der Titelverteidiger auswärts ein Ausrufezeichen und siegt mit 6:2.

Toronto stellt im «Battle of Ontario» gegen Ottawa in der Serie auf 2:0.

New Jersey ist nach den ersten beiden Partien in der 1. Playoff-Runde gegen Carolina bereits gehörig unter Druck. Nach dem 1:4 in Spiel 1 verloren die Devils auch das 2. Auswärtsspiel. Dieses Mal behielten die Hurricanes mit 3:1 die Oberhand. New Jersey erwischte den besseren Start und ging durch Jesper Bratt in der 4. Minute erstmals in dieser Achtelfinal-Serie in Führung.

Carolina drehte die Partie jedoch mit 2 Treffern im Mitteldrittel. Besonders ärgerlich für die Devils: Das 1:2 durch Jordan Martinook kassierte das Team von Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler (weiter verletzt), als man selber Powerplay spielen konnte (26.).

Der Shorthander war letztlich gleichbedeutend mit dem Game-Winning-Goal. Seth Jarvis machte 37 Sekunden vor Schluss mit dem 3:1 ins verwaiste Tor alles klar. Spiel 3 findet in der Nacht auf Samstag in New Jersey statt.

Mosers Tampa geht unter

Mit Janis Moser musste auch der 3. in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz stehende Schweizer als Verlierer vom Eis. Der Bieler Verteidiger kassierte mit Tampa Bay in Spiel 1 gegen Florida vor eigenem Anhang eine 2:6-Klatsche. Moser stand dabei während knapp 14 Minuten auf dem Eis.

Die Panthers zeigten sich vor allem im Powerplay gnadenlos. Alle drei Überzahl-Möglichkeiten münzte der Titelverteidiger in ein Tor um. Mit 3 Skorerpunkten, davon 2 Treffern, stach bei Florida Matthew Tkachuk heraus, der zum Start der Playoffs nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback gab.

Toronto jubelt in der Verlängerung

Auf gutem Weg in Richtung Viertelfinal befindet sich Toronto. Die Maple Leafs entschieden auch das 2. Heimspiel gegen Ottawa für sich. Zwar gaben die Gastgeber einen frühen 2:0-Vorsprung aus der Hand und mussten eine Zusatzschlaufe einlegen. In der Verlängerung entschied Max Domi das 2. Spiel im «Battle of Ontario» mit dem 3:2 in der 64. Minute aber doch noch zugunsten von Toronto.

Anders als New Jersey und Ottawa schaffte Minnesota in Spiel 2 das Break. Die Wild gewannen auswärts bei den Vegas Golden Knights mit 5:2 und stellten in der Serie auf 1:1.

