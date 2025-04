Die New Jersey Devils schlagen die Carolina Hurricanes mit 3:2 n.V. und verkürzen in der Achtelfinal-Serie auf 1:2.

Playoffs in der NHL

Legende: Mitverantwortlich für den Sieg Nico Hischier. Keystone/AP Photo/Noah K. Murray

Nach zwei Auswärtsniederlagen haben die New Jersey Devils im ersten Heimspiel im Playoff-Achtelfinal gegen die Carolina Hurricanes zurückgeschlagen. Nach Verlängerung resultierte ein 3:2-Sieg, erst in der 83. Minute und damit der 2. Overtime erzielte Simon Nemec den Siegtreffer.

Nico Hischier hatte die Devils mit seinem zweiten Playoff-Tor in dieser Spielzeit mit 1:0 in Führung gebracht, Timo Meier durfte sich einen Assistpunkt gutschreiben lassen. Danach verspielten die Devils im Schlussdrittel zwar eine 2:0-Führung, behielten in der Verlängerung aber spät das bessere Ende für sich.

Siegenthaler mit Comeback

Früher als ursprünglich erwartet zurück auf dem Eis war Jonas Siegenthaler. Der 27-jährige Zürcher hatte wegen einer Unterkörperverletzung seit Anfang Februar gefehlt und gab nun sein Comeback. Weil New Jersey viele Verletzte beklagt, kam er bereits wieder auf über 27 Minuten Eiszeit. Gleich zweimal wanderte er zudem auf die Strafbank.

Erste Niederlage für Los Angeles

In einem wilden Spiel setzte es für die Los Angeles Kings bei den Edmonton Oilers die erste Niederlage ab. Kevin Fiala erzielte im Powerplay den 2:2-Ausgleichstreffer (26.), nachdem Edmonton früh mit 2:0 geführt hatte.

Anschliessend legte Los Angeles mit 3:2 und 4:3 vor, doch das Heimteam drehte die Partie in den Schlussminuten noch in ein 7:4. Damit liegen die Kings in der Serie nur noch mit 2:1 vorne.

