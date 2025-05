Legende: Kein Durchkommen Kevin Fiala scheitert bei einem Vorstoss an Edmonton-Goalie Calvin Pickard. Keystone/Jason Franson

Eine Woche vor Beginn der Eishockey-WM in Dänemark und Schweden bietet sich dem Schweizer Team eine weitere Option an. Kevin Fiala scheiterte in der NHL in den Playoffs.

Seine Los Angeles Kings verloren das 6. Spiel in Edmonton mit 4:6. Nach zwei Heimsiegen zu Beginn der Serie kassierten die Kings vier Niederlagen de suite – obwohl sie in all diesen verlorenen Partien führten, zweimal sogar mit zwei Toren Vorsprung.

Nun nach Dänemark?

In Spiel 6 in Edmonton führten die L.A. Kings 1:0 und 2:1. Der Ostschweizer Fiala bereitete mit perfekten Assists das 1:0 nach 79 Sekunden und das 3:5 nach 38 Minuten vor. Der 28-Jährige skorte in den sechs Playoff-Partien mehr als einen Punkt pro Spiel (3 Tore, 4 Assists). Zusammen mit 35 Toren und 25 Assists während der Regular Season legte Fiala eine tolle Saison hin.

Ob diese Saison ab nächster Woche in Dänemark eine Fortsetzung erfährt, wird sich in den nächsten Tagen weisen. Nationalcoach Patrick Fischer wird von Tschechien aus die Fühler in Richtung Los Angeles ausstrecken. Vor einem Jahr reiste Fiala an die Weltmeisterschaft nach Prag, obwohl er zu Beginn der WM erstmals Vater wurde.

Schmid weiter, Fragezeichen bei Bichsel

Die Toronto Maple Leafs und die Vegas Golden Knights erreichten mit Auswärtssiegen wie Edmonton die Viertelfinals. Beim Team aus Las Vegas hofft Akira Schmid als Nummer-2-Goalie weiter auf ein triumphales Saisonende.

Colorado konnte derweil die Serie gegen Dallas dank einem 7:4-Sieg zum 3:3 ausgleichen. Die Avalanche drehte dabei einen 3:4-Rückstand dank vier Toren im Schlussdrittel. Zu dem Zeitpunkt stand Dallas-Verteidiger Lian Bichsel bereits nicht mehr auf dem Eis. Nach einem Rencontre mit Jack Drury und einem Sturz in die Bande zu Beginn des zweiten Abschnitts kehrte er nicht mehr aufs Eis zurück.

NHL