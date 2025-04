Die Los Angeles Kings starten mit einem wilden 6:5-Sieg gegen Edmonton in die NHL-Playoffs. Kevin Fiala bucht zwei Skorerpunkte.

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter stellen in der Achtelfinal-Serie gegen St. Louis auf 2:0.

Lian Bichsel bejubelt mit den Dallas Stars einen 4:3-Erfolg nach Verlängerung und damit den 1:1-Ausgleich in der Serie gegen Colorado.

Als Los Angeles in der 38. Minute das 4:0 gelang, schien die Messe in Spiel 1 des Playoff-Achtelfinals gegen Edmonton gelesen. Doch das 1:4 durch Leon Draisaitl 6 Sekunden vor der zweiten Pausensirene hauchte den Oilers neues Leben ein.

Im Schlussabschnitt folgte auf das schnelle 2:4 die postwendende Reaktion der Kings in Form des 5:2 durch Kevin Fiala. Der Schweizer Stürmer traf in doppelter Überzahl mit einem harten Direktschuss. Im. 1. Drittel hatte sich der St. Galler beim 1:0 bereits einen Assist gutschreiben lassen.

Legende: Ist aktuell nicht aufzuhalten Kevin Fiala. Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

Das 3-Tore-Polster reichte Fiala und Los Angeles vorerst aber dennoch nicht, um die Oilers in Schach zu halten. Die Gäste aus Kanada machten – angeführt vom unaufhaltsamen Connor McDavid – innert 11 Minuten aus einem 2:5 ein 5:5. Das letzte Wort hatten aber die Kings. 46 Sekunden nach dem 5:5 und 42 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gelang Phillip Danault das Game-Winning-Goal zum 6:5.

Winnipeg doppelt nach – Dallas atmet durch

Bereits die zweite Partie bestritten Winnipeg und St. Louis. Das beste Team der Regular Season behielt dabei wie schon in Spiel 1 knapp die Oberhand. Auf den 5:3-Auftaktsieg liessen die Jets zuhause ein 2:1 folgen. Das entscheidende Tor erzielte Kyle Connor in der 42. Minute. Nino Niederreiter erhielt gut 14 Minuten Eiszeit und zeigte eine unauffällige Leistung.

Zurück in der Serie ist Dallas. Die Stars zeigten in ihrem zweiten Heimspiel gegen Colorado eine Reaktion auf das 1:5 in Spiel 1 und gewannen mit 4:3 nach Verlängerung. Nach 40 Minuten hatte Dallas noch mit 2:3 zurückgelegen. Jewgeni Dadonow rettete die Stars aber in die Verlängerung, wo Colin Blackwell zum Matchwinner avancierte. Lian Bichsel kam während gut 15 Minuten zum Einsatz und brachte es auf eine Plus-1-Bilanz.

Owetschkin kann es auch in der Overtime

In der Nacht auf Dienstag wurde auch die Serie zwischen Washington und Montreal lanciert. Die Capitals verspielten im Schlussdrittel eine 2:0-Führung und mussten den Umweg über die Verlängerung gehen. Dort schoss Alexander Owetschkin den Favoriten aber doch noch zum Auftaktsieg.

Owetschkin gehörten nicht nur aufgrund des entscheidenden Treffers einmal mehr die Schlagzeilen. Der Russe war an allen drei Capitals-Toren beteiligt. Zudem gelang ihm erstmals überhaupt ein Overtime-Winner in den Playoffs.

NHL