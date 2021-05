Playoffs in der NHL

Die Entscheidung in Saint Paul fiel im Schlussdrittel, nachdem die ersten beiden Spielabschnitte torlos verlaufen waren. An den ersten beiden Toren war Kevin Fiala massgeblich beteiligt.

Das 1:0 durch Ryan Hartmann nach einem schnellen Gegenstoss bereitete der St. Galler mit einem Querpass auf die Schaufel seines Teamkollegen vor. Das 2:0 erzielte Fiala im Powerplay selbst. Er erwischte Vegas-Keeper Marc-André Fleury zwischen den Schonern. Für den Schweizer war es der erste Treffer in den diesjährigen Playoffs.

Legende: In Überzahl zu seinem ersten Playoff-Treffer Kevin Fiala wird von seinen Teamkollegen bejubelt. Keystone

In der Serie steht es damit 3:3. In der Nacht auf Samstag steht das entscheidende 7. Spiel an – die Golden Knights geniessen dann wieder Heimrecht.

Lightning und Islanders sind durch

Bereits in den Viertelfinals steht Titelverteidiger Tampa Bay. Die Lightning entschieden die Serie gegen die Florida Panthers dank einem 4:0 mit 4:2 Siegen für sich. Im Viertelfinal trifft Tampa Bay auf die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter oder auf die Nashville Predators mit Roman Josi.

Im Osten stehen die Islanders zum 3. Mal hintereinander in den Viertelfinals. Das Team aus New York schlug die Pittsburgh Penguins, den Qualifikationssieger der East Division, 5:3 und gewannen die Serie ebenfalls 4:2. Nächster Gegner sind die Boston Bruins.