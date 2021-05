Fiala war sehr aktiv und schoss nicht weniger als acht Mal aufs Tor, er konnte Vegas-Goalie Marc-André Fleury (34 Paraden) aber nicht bezwingen. Minnesota ging im Mitteldrittel durch Matt Dumba in Führung, die Golden Knights konterten aber postwendend.

Alex Tuch gelang in der 38. Minute das Siegtor und machte mit dem 3:1 kurz vor Schluss den Deckel drauf. In der Serie steht es damit 1:1. Das dritte Spiel steht in der Nacht auf Freitag in Minnesota an.

Die weiteren Partien:

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ging dank einem 3:1-Sieg gegen die Florida Panthers in der Serie mit 2:0 in Führung. Für Tampa war es bereits der zweite Auswärtssieg.