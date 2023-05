Die Florida Panthers haben ihren Siegeszug fortgesetzt. Das Team, das in der ersten Playoff-Runde Topfavorit Boston ausgeschaltet hatte, warf in der Nacht auf Samstag auch die Toronto Maple Leafs aus dem Meisterrennen.

Dank eines 3:2-Erfolgs nach Verlängerung gewannen die Panthers die Viertelfinal-Serie mit 4:1. Die Entscheidung in Toronto führte Nick Cousins in der 16. Minute der Verlängerung herbei. Zuvor hatten die Kanadier Moral bewiesen und eine 0:2-Rückstand aus dem Startdrittel wettgemacht. Morgan Rielly (28.) und William Nylander (56.) trafen für das Heimteam.

Furioses Vegas-Mitteldrittel

Kurz vor dem Einzug in die Playoff-Halbfinals stehen die Vegas Golden Knights. Sie bodigten Edmonton vor heimischem Anhang mit 4:3 und benötigen nur noch einen Sieg, um die Serie in trockene Tücher zu packen. Vegas brillierte besonders im Mittelabschnitt: Mark Stone, Reilly Smith und Nicolas Hague trafen innert 89 Sekunden und stellten das Skore von 1:2 auf 4:2. In der Nacht auf Montag steigt in Edmonton Spiel 6.