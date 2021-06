Golden Knights nach Fleury-Patzer in Rücklage

Playoffs in der NHL

Die Montreal Canadiens feierten im 3. Spiel der Halbfinal-Serie gegen die Vegas Golden Knights einen 3:2-Sieg nach Verlängerung. Damit führen die Kanadier die Serie etwas überraschend mit 2:1 an.

Mann des Abends war Josh Anderson, der für die Canadiens knapp zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit ausglich. Auch der Siegtreffer nach knapp 13 Minuten in der Verlängerung ging auf das Konto des Kanadiers.

Legende: Musste den Ausgleich auf seine Kappe nehmen Vegas-Keeper Marc-Andre Fleury. imago images

Der 2:2-Ausgleich war unter gütiger Mithilfe von Marc-Andre Fleury zustande gekommen. Der Torhüter der Golden Knights konnte eine Scheibe hinter dem Tor nicht kontrollieren, Anderson profitierte vom Missgeschick.

Canadiens ohne Coach Ducharme

Vegas war das erste amerikanische Team seit 15 Monaten, das in Zeiten der Corona-Pandemie in Montreal antrat. Das Virus liess sich gleichwohl nicht vollends aus dem Bell Center vertreiben. Die Canadiens mussten ohne Dominique Ducharme an der Bande auskommen. Der Coach hatte einen positiven Covid-19-Test abgeliefert.