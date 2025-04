Hischier, Meier und Siegenthaler fliegen mit New Jersey raus

Playoffs in der NHL

New Jersey verliert auswärts Spiel 5 gegen die Carolina Hurricanes 4:5 n.V. und die Serie mit 1:4.

Die Devils, für die Timo Meier und Nico Hischier treffen, führen zwischenzeitlich mit 3:0 und 4:3.

Kevin Fiala muss mit den L.A. Kings gegen Edmonton die 3. Niederlage in Serie hinnehmen.

Aus und vorbei: Nach 24:17 Minuten Verlängerung traf Carolinas Finne Sebastian Aho in Überzahl mit einem One-Timer mitten ins Herz der Devils – tosender Jubel in Raleigh, North Carolina. Die Hurricanes entschieden mit dem 5:4-Sieg die Achtelfinal-Serie gegen New Jersey mit 4:1 für sich.

Für die Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler – er bekam in seinem 3. Spiel nach seiner Verletzungspause mit 32:27 Minuten die zweitmeiste Eiszeit – ist die NHL-Saison damit vorzeitig zu Ende. Wie schon vor 2 Jahren, als ebenfalls nach einem 1:4 in der Serie gegen Carolina Schluss war (damals erst im Viertelfinal).

Erhält das Schweizer Trio die Freigabe des Klubs, könnte es an der Eishockey-WM in Dänemark auflaufen.

3-Tore-Vorsprung verspielt

Dabei hatte nach dem Startdrittel aus Sicht von New Jersey viel darauf hingedeutet, dass die Saison noch etwas länger andauert. Mit 3:0 lagen die Gäste in Führung, Meier erzielte nach 5:31 Minuten das 2:0.

Doch Carolina reagierte gleich zu Beginn des 2. Drittels mit 3 Toren innert nur knapp 4 Minuten und glich das Skore wieder aus. Die Reaktion der Devils darauf? Hischiers 4:3 aus vollem Lauf in der 28. Minute. Aber auch bei diesem Spielstand blieb es nicht lange, weil Aho gut 4 Minuten später ein erstes Mal im Powerplay reüssierte.

Fiala nahe am Out

Auch für Kevin Fiala sieht es in der Serie gegen Vorjahresfinalist Edmonton Oilers nicht mehr gut aus. Nach 2 Siegen in den ersten Heimpartien verloren die Kings nun 3 Mal in Serie.

In Spiel 5 in Los Angeles brachte Andrej Kusmenko das Heimteam zwar in Führung, Evander Kane (27.), Mattias Jänmark (48.) und Ryan Nugent-Hopkins mit einem Empty-Netter (60.) realisierten indessen die Wende für die Oilers.

Die L.A. Kings scheiterten in den letzten 3 Jahren in den Playoffs um den Stanley Cup stets an Edmonton. Das droht ihnen ein weiteres Mal, wenn sie nicht die letzten beiden Partien der Best-of-7-Serie gewinnen.

