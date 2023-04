Dank einem 4:2-Heimsieg ist Edmonton zurück in der Playoff-Serie gegen Los Angeles (1:1).

Playoffs in der NHL

Bei den L.A. Kings fehlte Kevin Fiala immer noch verletzungshalber. Der Schweizer, der in der Qualifikation 23 Tore und 49 Assists beigesteuert hatte, bestritt im April noch kein Spiel. Gemäss der Organisation der Kings leidet Fiala unter Schmerzen im Unterkörper, ohne die Art der Verletzung genauer zu spezifizieren.

Kostin und Kane mit der Entscheidung

Zumindest ist für Los Angeles nach den ersten beiden Auswärtspartien in Edmonton noch nichts verloren. Nach dem 4:3-Sieg n.V. in Spiel 1 hielten die Kings auch in der 2. Partie beim Quali-Zweiten der Western Conference gut mit.

Los Angeles holte im 2. Abschnitt innerhalb von weniger als fünf Minuten einen 0:2-Rückstand auf. Erst im letzten Drittel schossen der junge Russe Klim Kostin und der Kanadier Evander Kane mit einem Treffer ins leere Tor die Oilers zum 4:2-Heimsieg und dem 1:1-Ausgleich in der Serie.