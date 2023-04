In den Playoff-Achtelfinals der NHL hütet erstmals der Schweizer das Tor der Devils – mit Erfolg.

Playoffs in der NHL

10 Tore hatten die New Jersey Devils in den ersten beiden Playoff-Partien gegen die New York Rangers kassiert und beide Duelle mit 1:5 verloren. Für das 3. Spiel im Madison Square Garden beorderte Coach Lindy Ruff den Schweizer Goalie Akira Schmid für den glücklosen Vitek Vanecek zwischen die Pfosten. Es sollte sich als goldrichtiger Schachzug herausstellen.

Der Berner parierte 35 von 36 Schüssen und sorgte mit seiner Fangquote von 97,2% für den Grundstein des knappen 2:1-Erfolgs nach Verlängerung. Schmid war erst der 3. Goalie in der Geschichte der Devils – nach den Grössen Sean Burke und Martin Brodeur –, der vor seinem 23. Geburtstag in einer Playoff-Partie eingesetzt wurde.

Legende: Mehr als einmal im Brennpunkt des Geschehens Akira Schmid. Getty Images/Jared Silber

Alle Schweizer mit dabei

Vorne waren die Erfolgsgaranten Jack Hughes (31.), der das 0:1 von Chris Kreider (24.) wieder ausglich, und Verteidiger Dougie Hamilton, der nach 11:36 Minuten in der Verlängerung zum Sieg traf. Bei der Entscheidung hatte auch Captain Nico Hischier mit seinem ersten Assist in den diesjährigen Playoffs seinen Stock im Spiel.

Dazu gehörten auch Timo Meier (19:24 Minuten Eiszeit) und der ins Line-up zurückgekehrte Jonas Siegenthaler zu den Aktivposten. Der Zürcher, der die 2. Partie auf der Tribüne hatte mitverfolgen müssen, stand am zweitlängsten für die Devils, die in der Serie auf 1:2 verkürzen konnten, auf dem Eis.

Die weiteren Schweizer: