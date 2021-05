Die Nashville Predators haben in den Achtelfinals der NHL-Playoffs gegen die Carolina Hurricanes zum 2:2 ausgeglichen.

Playoffs in der NHL

Die Nashville Predators haben sich in den Playoffs definitiv zurückgemeldet. Das Team von Captain Roman Josi entschied Spiel 4 gegen Carolina mit 4:3 für sich – der Siegtreffer fiel erst in der zweiten Verlängerung. Bereits das 3. Spiel gegen die Hurricanes hatten die «Preds» in der zweiten Overtime gewonnen.

Luke Kunin erlöste das Heimteam nach 96:10 Minuten mit dem Siegtreffer. Der andere Held des Abends war Keeper Juuse Saros, der 58 Schüsse auf sein Gehäuse parierte. Josi blieb bei Nashville für einmal ohne Skorerpunkt, ebenso wie Nino Niederreiter bei den Hurricanes.

Colorado mit «Sweep»

Gaëtan Haas kam mit Edmonton zu seinem zweiten Playoff-Match der Karriere. Die Oilers verspielten gegen Winnipeg im Schlussdrittel eine 4:1-Führung. Am Ende unterlagen sie 4:5 nach Verlängerung und stehen angesichts des 0:3-Rückstands in der Serie mit dem Rücken zur Wand.

Mit den Colorado Avalanche (4:0 Siege gegen die St. Louis Blues) und den Boston Bruins (4:1 Siege gegen die Washington Capitals) überstanden die ersten zwei Teams die 1. Playoff-Runde.