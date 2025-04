Legende: Weg da Timo Meier setzt gegen Jackson Blake seinen Körper ein. Keystone/AP/Seth Wenig

New Jersey ist in der Playoff-Achtelfinalserie der NHL gegen Carolina mit 1:3 ins Hintertreffen geraten. Die Devils verloren zuhause mit 2:5, nachdem sie einen miserablen Start in die Partie erwischt hatten. Nach 10 Minuten lag man 0:2 zurück, nach 21 Minuten 0:3 hinten.

Es war das Schweizer Sturmduo, das die Devils wieder zurück ins Spiel brachte. Captain Nico Hischier verkürzte in der 23. Minute auf 1:3. Sturmpartner Timo Meier erzielte in der 28. Minuten mit einem Kunstschuss aus der Drehung den 2:3-Anschlusstreffer. Die Partie war wieder offen und New Jersey drückte auf den Ausgleich. Das Tor fiel in der 55. Minute aber auf der anderen Seite. Nach dem 4:2 sorgte der Russe Andrej Swetschnikow mit dem 5:2 ins leere Tor und seinem dritten persönlichen Treffer in diesem Spiel letztlich für den Schlusspunkt.

Carolina kann nun in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina in der Nacht auf Mittwoch mit einem Sieg in die nächste Playoff-Runde einziehen.

Overtime-Niederlage für Fiala

Neben dem Devils-Trio Hischier, Meier und Jonas Siegenthaler standen in der Nacht auf Sonntag zwei weitere Schweizer im Einsatz:

Kevin Fiala musste mit den L.A. Kings den Serienausgleich (2:2) hinnehmen. Auswärts gegen die Edmonton Oilers unterlagen die Kalifornier in der Overtime mit 3:4. Fiala traf nach einem Konter zum zwischenzeitlichen 3:1, diesen Vorsprung brachten die Gäste aber nicht über die Zeit. Evan Bouchard glich 29 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit aus, Leon Draisaitl avancierte mit dem Siegtreffer in der 19. Minute der Verlängerung zum Matchwinner.

Auch in der Serie zwischen Winnipeg und St. Louis steht es 2:2. Das Team von Nino Niederreiter verlor auswärts bei den Blues klar mit 1:5. Das Heimteam erzielte im Mittelabschnitt 3 Treffer. Niederreiter blieb in gut 15 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt.

Resultate