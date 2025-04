Die New Jersey Devils liegen in den Playoffs zurück. Nun hofft der Klub auf ein überraschend frühes Comeback des Schweizer Verteidigers Jonas Siegenthaler, der am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. Der 27-jährige Zürcher hatte wegen einer Unterkörperverletzung 27 Spiele verpasst und sollte eigentlich erst im Playoff-Viertelfinal wieder einsatzbereit sein.