Nach 6 Siegen in Serie haben die Florida Panthers wieder als Verlierer vom Eis gemusst. Das NHL-Team aus Sunrise verlor das Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs 1:2. Für die Panthers, die im Playoff-Achtelfinal den Qualifikationssieger Boston Bruins nach einem 1:3-Rückstand ausgeschaltet hatten, besteht trotz der Niederlage kein Grund zur Panik. Sie führen in der Best-of-7-Serie 3:1. In der Nacht auf Samstag erhalten sie eine 2. von maximal 4 Möglichkeiten, um eine weitere Überraschung in den diesjährigen Playoffs zu schaffen.

Derweil sind die Edmonton Oilers zurück im Geschäft. Die Kanadier gewannen das Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights 4:1 und glichen die Serie zum 2:2 aus. Eine 3:0-Führung im Startdrittel – die Tore fielen innert 7 Minuten – sorgte rasch für klare Verhältnisse. Für Aufregung sorgte Vegas-Profi Alex Pietrangelo, der 87 Sekunden vor Schluss mit dem Stock nach Leon Draisaitls Hand schlug und eine Fünf-Minuten-Strafe kassierte. Der Deutsche hatte zuvor das 3:0 aufgelegt und ist mit 18 Skorerpunkten Playoff-Topskorer.