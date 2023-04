New Jersey gewinnt im Achtelfinal gegen die New York Rangers zum dritten Mal in Folge und führt die Serie nun an. Zu Ende ist die Saison für Nino Niederreiter.

Playoffs in der NHL

Legende: Feierte seinen zweiten NHL-Shutout Devils-Goalie Akira Schmid. imago images/USA Today Network/Ed Mulholland

New Jersey hat in den Playoff-Achtelfinals den ersten Heimsieg gefeiert. Überragender Mann beim 4:0-Erfolg war Akira Schmid. Der Schweizer Torhüter wehrte sämtliche 23 Schüsse auf sein Gehäuse ab und feierte seinen zweiten Shutout in der NHL.

Die Devils hatten von Anfang an alles im Griff. Bereits nach 39 Sekunden gingen sie durch Ondrej Palat in Führung. Im zweiten Drittel erhöhte das Heimteam durch ein Powerplay- und ein Unterzahltor auf 3:0, ehe Erik Haula – mit zwei Toren und einem Assist neben Schmid Mann des Spiels – fünf Minuten vor dem Ende ins leere Tor traf.

Niederreiter mit Winnipeg out

Dank drei Siegen in Folge führen die Devils die Serie nun mit 3:2 an. Bei sämtlichen Siegen stand Schmid zwischen den Pfosten. In der Nacht auf Sonntag bietet sich dem Team die erste Gelegenheit, sich für die Viertelfinals zu qualifizieren.

Für Nino Niederreiter und Winnipeg sind die Playoffs hingegen vorbei. Die Jets unterlagen den Vegas Golden Knights auswärts 1:4 und verloren die Serie damit ebenfalls mit 1:4.