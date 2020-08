Boston Bruins - Carolina Hurricanes

Nino Niederreiter und Carolina bekommen es mit dem besten Team der Regular Season vor der Corona-Pause zu tun. Zuletzt präsentierte sich Boston allerdings nicht in guter Form. In der Seeding Round verloren die Bruins alle 3 Partien. Die Hurricanes qualifizierten sich derweil mit einem 3:0-Sieg in der Serie gegen die New York Rangers überzeugend für die Conference-Viertelfinals. Das einzige Saisonduell entschied Boston im Dezember gegen Carolina 2:0 für sich.

Washington Capitals - New York Islanders

Washington mit dem Schweizer Verteidiger Jonas Siegenthaler holte sich nach 2 Niederlagen in der Seeding Round zum Schluss Selbstvertrauen mit einem 2:1-Erfolg gegen Boston. Die Islanders schafften mit einem 3:1 in der Serie gegen Florida ohne grosse Probleme den Sprung unter die letzten 16. Die bisherigen Saisonduelle versprechen Spannung. Beide Teams setzten sich je 2 Mal durch.

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets

Mit Tampa Bay wartet ein harter Gegner auf Columbus, wo Dean Kukan spielt. Das Team aus Florida, vor der Zwangspause auf Rang 2 in der Eastern Conference hinter Boston, gewann in der Seeding Round 2 von 3 Spielen. Die Blue Jackets sicherten sich ihren Platz in den Achtelfinals ihrerseits mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg in der Serie gegen Toronto. Eng ging es in der einzigen Begegnung der Regular Season zwischen den beiden Mannschaften zu und her: Tampa setzte sich im Februar 2:1 nach Verlängerung gegen Columbus durch.

Dallas Stars - Calgary Flames

Letzte Spiele: Dallas verlor 2 von 3 Spielen in der Seeding Round, Calgary gewann die Serie gegen Winnipeg 3:1.

Saisonduelle: Calgary entschied 2 von 3 Spielen gegen Dallas für sich.

Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks

Letzte Spiele: Vegas feierte in der Seeding Round 3 Siege, Chicago setzte sich in der Serie gegen Edmonton mit dem Schweizer Gaëtan Haas 3:1 durch.

Saisonduelle: Die Golden Knights behielten in 2 von 3 Begegnungen das bessere Ende für sich.

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes

Letzte Spiele: Colorado bestritt die Seeding Round mit 2 Siegen und einer Niederlage, Arizona eliminierte Nashville mit Roman Josi und Yannick Weber mit 3:1.

Saisonduelle: Beide Teams gewannen je ein Spiel.

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens

Letzte Spiele: Philadelphia behielt in der Seeding Round mit 3 Siegen eine weisse Weste, Montreal schlug Pittsburgh in der Serie 3:1.

Saisonduelle: Die Flyers triumphierten 2 Mal nach Verlängerung, ehe sich die Canadiens im Januar 4:1 durchsetzten.

St. Louis Blues - Vancouver Canucks