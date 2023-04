In den Playoff-Achtelfinals der NHL feiert New Jersey gegen die Rangers den 2. Auswärtssieg in Folge.

Die New Jersey Devils haben die Achtelfinal-Serie in den NHL-Playoffs gegen die New York Rangers ausgeglichen. Jonas Siegenthaler avancierte beim 3:1-Sieg zum Matchwinner: In der 49. Minute verwertete der Verteidiger einen schönen Querpass von Captain Nico Hischier zum 2:1 – dem Game-Winning-Goal. Zuvor hatte der Zürcher den Assist zum ersten Tor des Abends gegeben.

00:10 Video Siegenthaler erzielt das Game-Winning-Goal Aus Sport-Clip vom 25.04.2023. abspielen. Laufzeit 10 Sekunden.

Schmid erneut sicherer Rückhalt

Ebenfalls eine starke Leistung zeigte Torhüter Akira Schmid, der zum zweiten Mal in der Serie zum Einsatz kam und zum zweiten Mal nur ein Tor kassierte. Die zwei weiteren Schweizer bei den «Swiss Devils», Hischier und Timo Meier, spielten mit Siegenthaler in der ersten Linie und gingen mit einer Plus-1-Bilanz vom Eis.

Schliessen 01:03 Video Siegenthaler: «Das war ein unglaublicher Pass von Nico» Aus Sport-Clip vom 25.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 00:35 Video Schmid: «Das war ein wichtiger Sieg» Aus Sport-Clip vom 25.04.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden. 01:04 Video Die Tore in der Partie New York Rangers gegen New Jersey Devils Aus Sport-Clip vom 25.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Winnipeg vor dem Aus

Nach dem Auftaktsieg zum dritten Mal in Folge verloren haben Nino Niederreiters Winnipeg Jets. Der Churer hatte beim 2:4 gegen die Vegas Golden Knights den Assist zur 1:0-Führung gegeben. Nun droht ihm und dem kanadischen Team das frühe Aus. Die Knights können die Serie in der Nacht auf Freitag mit einem Heimsieg für sich entscheiden.