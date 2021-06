Die Tampa Bay Lightning entscheiden die Halbfinal-«Belle» gegen die New York Islanders mit 1:0 für sich und stehen zum 2. Mal in Serie im Stanley-Cup-Final.

Tampa folgt Montreal dank Shorthander in den Stanley-Cup-Final

Playoffs in der NHL

Der Stanley-Cup-Champion 2021 heisst entweder Montreal oder Tampa Bay. Die Lightning sicherten sich ihr Final-Ticket mit einem 1:0-Minisieg im 7. Spiel zuhause gegen die New York Islanders.

Unterzahltor entscheidet Serie

Tampa agierte in der entscheidenden Partie überlegen, biss sich aber an Islanders-Goalie Semjon Warlamow die Zähne aus. Der Russe hielt den Aussenseiter bis zum Schluss im Spiel, die Islanders agierten in der Offensive aber zu harmlos (nur 18 Abschlüsse).

Sinnbildlich dafür steht auch das Game-Winning-Goal. Die «Isles» verpassten es, die einzige Überzahlsituation des gesamten Spiels auszunutzen. Stattdessen kassierten sie in der 22. Minute durch Yanni Gourde den Shorthander. Anthony Cirelli hatte gekonnt aufgelegt.

Final startet in der Nacht auf Dienstag

Tampa bietet sich damit die Möglichkeit, den Titel zu verteidigen. Die Chancen stehen gut. Gegen die Montreal Canadiens ist die Franchise aus Florida deutlich favorisiert. Spiel 1 findet in der Nacht auf Dienstag in Tampa statt.