Dem Titelverteidiger fehlt in der Halbfinalserie nur noch ein Sieg zum erneuten Einzug in den Stanley-Cup-Final.

Playoffs in der NHL

Der Titelverteidiger aus Tampa Bay fegte die Islanders im 5. Vergleich dieser Best-of-7-Serie regelrecht vom Eis. Bereits nach 45 Sekunden gingen die Lightning durch Steven Stamkos 1:0 in Führung, danach baute das Team aus Florida seinen Vorsprung kontinuierlich aus.

Auch ein Goaliewechsel der Islanders von Semjon Warlamow zu Ilja Sorokin nach dem 0:3 in der 16. Minute brachte keine Wende. Am Ende verliessen die Gäste aus New York das Eis mit einer 0:8-Packung.

Jubelt Tampa in New York?

Stamkos und sein Sturmpartner Killorn verbuchten mit je zwei Toren und einem Assist die meisten Skorerpunkte. Brayden Point gelang mit dem Tor zum 7:0 zudem sein 13. Treffer in diesen Playoffs. Mit einem Sieg am Mittwoch im Big Apple kann Tampa den Finaleinzug perfekt machen.

Im zweiten Halbfinal steht es zwischen den Montreal Canadiens und den Vegas Golden Knights 2:2. Das 5. Spiel findet am Dienstag in Las Vegas statt.